|
19.02.2026 06:31:28
Medtronic präsentierte Quartalsergebnisse
Medtronic lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 320,94 ARS gegenüber 257,71 ARS im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,68 Prozent auf 13 006,46 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8 463,25 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.