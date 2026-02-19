Medtronic präsentierte Quartalsergebnisse

Medtronic lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 320,94 ARS gegenüber 257,71 ARS im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,68 Prozent auf 13 006,46 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8 463,25 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at