Medtronic Aktie
WKN DE: A14M2J / ISIN: IE00BTN1Y115
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24.11.2026 12:53:46
Medtronic Q2 Net Profit Climbs, Adj. Profit Drops, Backs FY27 View; Shares Down - Update
(RTTNews) - Medical devices maker Medtronic plc (MDT) on Tuesday reported higher second-quarter net profit mainly on significant one-time gain, while adjusted profit declined from last year, despite revenue growth. Further, the firm reiterated its adjusted earnings and organic revenue growth guidance for fiscal 2027.
In pre-market activity on the NYSE, the shares were losing around 4.34 percent, trading at $96.43, after closing Monday's regular trading 0.78 percent higher.
In the second quarter, net income attributable to shareholders was $2.802 billion or $2.20 per share, up 103.9 percent from last year's $1.374 billion or $1.07 per share.
The latest quarter results reflected mainly the $2.0 billion gain recognized on the MiniMed separation, among other items.
Adjusted net income was $1.700 billion or $1.34 per share, compared to $1.746 billion or $1.36 per share a year ago.
Medtronic reported worldwide revenue of $9.364 billion, an increase of 4.5 percent from last year's $8.961 billion. The growth was 6.5 percent on an organic basis.
Looking ahead for fiscal 2027, the company continues to project adjusted earnings in a range of $5.94 to $6.00 per share on organic revenue growth of 7.25 to 7.75 percent.
The company said it is maintaining these ranges while absorbing the impact of the Diabetes business separation.
Thierry Piéton, chief financial officer said, "Our priority is to continue converting the momentum in our businesses into strong financial performance. We are investing behind our highest-priority growth opportunities while maintaining a disciplined focus on productivity and efficiency."
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