05.06.2026 06:31:29

Medtronic: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Medtronic hat am 03.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 335,04 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 221,54 ARS je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Medtronic 13 690,54 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9 647,41 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1263,15 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Medtronic ein Gewinn pro Aktie von 893,42 ARS in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48,37 Prozent auf 49 258,05 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33 199,73 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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