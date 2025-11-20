Medtronic: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Medtronic hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 8,96 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at