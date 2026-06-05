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05.06.2026 06:31:29
Medtronic stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Medtronic hat am 03.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,85 Prozent zurück. Hier wurden 50,57 Milliarden BRL gegenüber 51,52 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,010 BRL. Im Vorjahr hatte Medtronic ebenfalls ein EPS von 0,010 BRL je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,05 Prozent auf 195,70 Milliarden BRL aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 189,90 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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