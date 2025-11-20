Medtronic stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Medtronic hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 371,61 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 237,84 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Medtronic in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12 448,51 Milliarden ARS im Vergleich zu 8 075,14 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at