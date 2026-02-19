Medtronic stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Medtronic gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,05 Prozent zurück. Hier wurden 48,50 Milliarden BRL gegenüber 49,51 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at