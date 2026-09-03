Medtronic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Medtronic hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 412,01 ARS. Im letzten Jahr hatte Medtronic einen Gewinn von 243,03 ARS je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37,00 Prozent auf 14 103,81 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10 294,72 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at