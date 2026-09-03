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03.09.2026 06:31:29
Medtronic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Medtronic ließ sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Medtronic die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,810 USD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Medtronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,76 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 8,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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