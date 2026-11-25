Medtronic hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 2,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Medtronic 1,07 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 9,36 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at