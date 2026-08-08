MedTech Aktie
WKN DE: A1W9FQ / ISIN: FR0010892950
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08.08.2026 23:00:00
Medtronic vs. Intuitive Surgical: Which MedTech Stock Is the Better Buy Right Now?
Medtronic (NYSE: MDT) and Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG), two medical device leaders, haven't performed well this year. While weakness in the broader healthcare sector hasn't helped, they have both encountered company-specific issues that have contributed to their lagging the market. The good news is that there are solid reasons to think they can bounce back, but which one should investors consider right now? Image source: Getty Images.Medtronic has many qualities: A large medical device business with dozens of products across several therapeutic areas. The company has a deep footprint in the healthcare sector, a strong reputation, and it records consistent revenue and earnings. However, its most recent financial results have been mixed. In the fourth quarter of its fiscal year 2026, which ended on April 24, Medtronic's revenue increased by 9.9% to $9.8 billion. The company's adjusted earnings per share (EPS) were $1.55, a 4.3% decline due to higher costs from multiple sources, including tariffs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Surgical Inc
|327,80
|1,31%
|Medtronic
|33 800,00
|-0,06%
|Medtronic PLC
|75,18
|0,94%
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