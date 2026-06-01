MedX Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MedX Health hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at