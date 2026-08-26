|
26.08.2026 06:31:28
MedX Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
MedX Health ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedX Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.