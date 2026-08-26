MedX Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MedX Health ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MedX Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at