Meenakshi Enterprises: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Meenakshi Enterprises lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,460 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 53,7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meenakshi Enterprises 50,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at