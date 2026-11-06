Meenakshi Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Meenakshi Enterprises hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 INR je Aktie vermeldet.

Meenakshi Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at