Meenakshi Enterprises vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Meenakshi Enterprises hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,410 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,63 Prozent auf 52,0 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at