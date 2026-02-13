Meenakshi Steel Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Meenakshi Steel Industries hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 3,94 INR. Im letzten Jahr hatte Meenakshi Steel Industries einen Gewinn von 5,94 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 58,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at