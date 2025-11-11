|
Meenakshi Steel Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Meenakshi Steel Industries hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Meenakshi Steel Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 15,08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,840 INR je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,29 Prozent auf 48,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
