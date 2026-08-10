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10.08.2026 06:31:29
Meenakshi Steel Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meenakshi Steel Industries hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 1,36 INR. Im letzten Jahr hatte Meenakshi Steel Industries einen Gewinn von 4,27 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,14 Prozent auf 47,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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