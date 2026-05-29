Meenakshi Steel Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meenakshi Steel Industries lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Meenakshi Steel Industries ein Ergebnis je Aktie von 2,55 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43,7 Millionen INR ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,17 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 5,21 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 190,25 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 183,68 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at