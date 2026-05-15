MEEQ öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MEEQ hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 10,14 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MEEQ noch ein Gewinn pro Aktie von 18,07 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,73 Prozent auf 1,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte MEEQ 1,77 Milliarden JPY umgesetzt.

MEEQ hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 76,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 64,78 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,15 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MEEQ einen Umsatz von 5,97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at