MEEQ: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MEEQ hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 21,51 JPY. Im letzten Jahr hatte MEEQ einen Gewinn von 18,83 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat MEEQ im vergangenen Quartal 1,86 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MEEQ 1,71 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at