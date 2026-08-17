Meera Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meera Industries hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,380 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,34 Prozent auf 123,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at