Meera Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Meera Industries hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Meera Industries 119,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 96,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at