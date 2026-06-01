Meera Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Meera Industries hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,070 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meera Industries einen Umsatz von 74,0 Millionen INR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 INR gegenüber 1,75 INR je Aktie im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,06 Prozent auf 378,32 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 398,49 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at