Meesho hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Meesho präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,469 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 35,41 Milliarden INR gerechnet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,110 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meesho -9,980 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 126,26 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Meesho 93,90 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 3,223 INR und einem Umsatz von 126,60 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at