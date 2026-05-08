|
08.05.2026 06:31:29
Meesho hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Meesho präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,469 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 35,41 Milliarden INR gerechnet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,110 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meesho -9,980 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 126,26 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Meesho 93,90 Milliarden INR umgesetzt.
Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 3,223 INR und einem Umsatz von 126,60 Milliarden INR für das Geschäftsjahr ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.