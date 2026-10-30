Meesho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Meesho hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,28 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,960 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Meesho 41,32 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,228 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 41,09 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at