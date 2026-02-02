Meesho: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Meesho hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,09 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,32 Prozent auf 35,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,737 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 37,53 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at