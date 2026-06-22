Burnham Holdings Aktie

Burnham Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079

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22.06.2026 21:15:20

Meet Andy Burnham, Britain’s likely next prime minister

Now that British Prime Minister Keir Starmer announced his resignation, all eyes are on Andy Burnham. The former mayor of Manchester is seen as the favorite to succeed Starmer to lead the United Kingdom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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