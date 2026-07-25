Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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25.07.2026 04:31:20
Meet Andy Burnham, Britain's new prime minister
Andy Burnham has been sworn in as the successor to British Prime Minister Keir Starmer. Burnham, the former Manchester mayor, has become a leading figure in the Labour Party and one of the UK's most popular politicians.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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