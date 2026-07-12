SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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12.07.2026 11:10:00
Meet SK Hynix, the Key Nvidia AI Partner That's Delivering Triple-Digit Growth and Just Launched on the Nasdaq. Is the Stock a Buy?
Investors have flocked to artificial intelligence (AI) stocks in recent years to bet on the next game-changing technology -- and some of the first winners have been companies providing products and services essential to the functioning of AI. U.S. investors have had access to many of these players, from AI chip leader Nvidia to memory giant Micron Technology, as they trade in the U.S. on the Nasdaq.And now, since July 10, U.S. investors also have easy access to SK Hynix, a South Korean company that's playing a major role in the AI revolution. This key Nvidia partner has been delivering triple-digit growth, and it just launched American depositary receipts (ADRs) on the Nasdaq. The shares advanced 13% during their first day of trading and closed at just over $168. Is SK Hynix a buy? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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