Meet the 1 Stock I'd Buy With $500, Even If the Market Fell 5% Tomorrow

Buying a stock and watching it drop 5% the next day, or watching the broader market drop the next day, is a grim way to start an investment. Last week made this situation and question less hypothetical. On Thursday of last week, the S&P 500 fell 4.4%, its worst day since April 2025. The Nasdaq Composite dropped more than 5% into correction territory, and AI stocks lost more than $820 billion of market value in a few sessions. Anyone who put money to work on Wednesday afternoon woke up Friday feeling foolish.

They should not. The framing in my headline matters because the alternative, waiting for the right moment, has a worse record than almost any strategy an investor can name.

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