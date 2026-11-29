The Nasdaq has become a lesson in how quickly sentiment can turn, as Nvidia's surprise CEO shake-up sent tech stocks reeling and then soaring again when the company reinstated Jensen Huang after his resignation, capping what Reuters described as "a whirlwind week of events that roiled markets."

When one company's boardroom can move an entire index that much, I think it's worth owning some businesses that don't depend on the AI trade at all. I'd rather keep buying businesses that can grow either way — and which are simply less volatile.

A useful idea here is beta, which is a measure of how much a stock tends to move compared with the overall market. A beta of 1 means a stock usually moves in step with the market, while a beta of 0.5 means it has historically moved about half as much. Both of my picks sit well below 1.

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