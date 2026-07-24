Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.07.2026 12:15:00
Meet the 9 Vanguard ETFs That Are Buying SpaceX Stock in Droves. Here's My Top Pick of the Bunch.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) had its initial public offering (IPO) on June 12 and was fast-tracked into the Nasdaq-100 on July 7. But SpaceX won't be added to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) or to index funds and exchange-traded funds (ETFs) that track the S&P 500 until at least a year after its IPO. That means that SpaceX is still not a holding in Vanguard's largest ETF by net assets: the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).However, there are plenty of major Vanguard ETFs that don't use the S&P 500 as a benchmark. Here's how much SpaceX stock they are buying and what investors should expect their SpaceX positions to look like in the coming months.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
24.07.26
|Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus: Kommt jetzt der Musk-Megakonzern? Analyst sieht Fusion fast als sicher (finanzen.at)
|
23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Tesla-Aktie knickt zweistellig ein: Erlöse gesteigert - Gewinnerwartungen verfehlt (finanzen.at)
|
23.07.26