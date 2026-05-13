Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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13.05.2026 11:22:00
Meet the AI Stock Crushing Palantir, Nvidia, and Alphabet Right Now
Surging demand for semiconductors has sent Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) to fresh highs in May. The stock is currently up 115% year to date, leaving other top artificial intelligence (AI) stocks in the dust, including Palantir (down 24%), Nvidia (up 18%), and Alphabet (up 25%).AMD recently reported strong first-quarter earnings results, fueling the stock's breakout run. Here's what's driving AMD's stunning performance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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