Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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06.05.2026 17:47:00

Meet the Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock Crushing Micron Technology in 2026. Its Red-Hot Earnings Growth Could Send It Even Higher

Micron Technology has been one of the hottest stocks on the market this year. Shares of the memory specialist have surged an incredible 90% in 2026 so far, driven by surging demand for memory chips used in artificial intelligence (AI) data centers.However, Seagate Technology (NASDAQ: STX) has overshadowed the red-hot rally in Micron stock, posting outstanding gains of 164% this year. Seagate is another important player in the AI infrastructure ecosystem, manufacturing data storage solutions, including hard disk drives (HDDs) and solid-state drives (SSDs).The company's storage products are used in a variety of applications, ranging from computers to portable storage devices to data centers. However, AI data centers have become the largest consumers of HDDs and SSDs lately, as they need to store large amounts of data for training AI models and running inference applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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