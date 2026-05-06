Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
06.05.2026 17:47:00
Meet the Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock Crushing Micron Technology in 2026. Its Red-Hot Earnings Growth Could Send It Even Higher
Micron Technology has been one of the hottest stocks on the market this year. Shares of the memory specialist have surged an incredible 90% in 2026 so far, driven by surging demand for memory chips used in artificial intelligence (AI) data centers.However, Seagate Technology (NASDAQ: STX) has overshadowed the red-hot rally in Micron stock, posting outstanding gains of 164% this year. Seagate is another important player in the AI infrastructure ecosystem, manufacturing data storage solutions, including hard disk drives (HDDs) and solid-state drives (SSDs).The company's storage products are used in a variety of applications, ranging from computers to portable storage devices to data centers. However, AI data centers have become the largest consumers of HDDs and SSDs lately, as they need to store large amounts of data for training AI models and running inference applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
07.05.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.05.26
|Micron-Aktie erreicht neues Rekordhoch - Wie lange kann die KI-Rally noch weitergehen? (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|08.04.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.06.25
|Micron Technology Overweight
|Barclays Capital
|19.12.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|26.09.24
|Micron Technology Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
|Micron Technology Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|550,50
|-2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.