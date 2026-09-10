The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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10.09.2026 13:51:00
Meet the Cheap High-Yield Dividend Stock That's Crushing the Market in 2026
There are few things income investors love more than a high-yield dividend.
What if you could combine this with a stock that has outpaced the broader market, at times obliterating a top equity index? And the icing on the cake, this grizzled veteran of its business is a Dividend King, one of the very few stocks that has pumped out dividend raises at least once annually for a minimum of 50 years in a row. Read on to discover which equity I have in mind.
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