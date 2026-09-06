The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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06.09.2026 22:05:00
Meet the Dirt Cheap 6.4%-Yielding Dividend Stock That's Beating the Market in 2026
Since the start of 2026, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has generated total returns, aka price appreciation with dividends reinvested, of around 14% well above historical averages.However, plenty of stocks have beaten the S&P 500 this year, and not just the hottest names in tech. In fact, there's one stock in particular, one that may not exactly scream "cutting edge," that has crushed it thus far in 2026, with total returns of more than 24%.The stock? Altria Group (NYSE: MO), America's largest tobacco company and purveyor of popular brands such as Marlboro and Skoal, as well as the nicotine pouch brand On! The question now is whether Altria Group's shares will remain one of the top-performing high yield dividend stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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