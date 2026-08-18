|
18.08.2026 20:44:00
Meet the Dividend King Stock That Yields More Than Quadruple the S&P 500. Here's Why It's a Buy in August.
Investors looking for dividends will likely be disappointed by the yield of the S&P 500 index. In the wake of its long rally, the broad market index yields a paltry 1%. You calculate any investment's yield by dividing the payout by the investment's price. Hence, when the price grows faster than the dividend, the yield shrinks.By contrast, in 1982, amid a severe recession, when share prices fell, the index yielded 6.2%. More recently, in January 2009, during the Great Recession, its yield rose to 3.2%.Still, you can find individual stocks within the index today that have much higher yields as well as upside price potential. PepsiCo (NASDAQ: PEP), which has raised dividends annually for many years, belongs in that category.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigte sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.