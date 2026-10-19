Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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20.10.2026 01:30:00
Meet the Dividend King Stock That Yields More Than Quintuple the Nasdaq-100. Here's Why It's a Buy in October.
The Nasdaq-100 index is known for including large technology companies like Apple (NASDAQ: AAPL) and Nvidia (NASDAQ: NVDA). These growth companies have provided strong gains over the years. However, its stocks tend to be more volatile.
For investors seeking less volatile price swings with reliable dividend income, look no further than Procter & Gamble (NYSE: PG). The shares have a dividend yield of 2.8%, more than five times the Nasdaq-100's 0.5%. It's also nearly three times higher than the S&P 500 index's 1% yield.
Here's a closer look at the company to see why dividend investors should strongly consider Procter & Gamble's shares.
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