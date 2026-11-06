Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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06.11.2026 13:00:00
Meet the Dividend King Stock That Yields Nearly Quadruple the Nasdaq-100. Here's Why It's a Buy in November.
It's certainly an acceptable strategy to invest in growth stocks. However, you can balance growth investing with dividend-paying stocks. The latter provide income and tend to have less volatility than high-growth stocks.
The Nasdaq-100 has a strong technology weighting. Investors have favored these stocks, and the index gained 11.8% this year, through Nov. 2. But that's almost entirely from appreciation since the index has just a 0.6% dividend yield.
Coca-Cola's (NYSE: KO) stock yields nearly quadruple the Nasdaq-100. Here's why dividend-seeking investors should add the stock to their portfolio.
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