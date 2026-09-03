|
03.09.2026 13:15:00
Meet the Dividend King Stock That Yields Quadruple the S&P 500. Here's Why It's a Buy Now.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) currently has a dividend yield of around 1%. Investing in the S&P 500 via index funds has historically produced solid long-term total returns, but for income investors, it's not necessarily the right vehicle for their specific objectives.However, don't assume you need to trade stability for yield. Among Dividend Kings, or stocks with 50 years or more of consecutive dividend growth, there are stocks yielding considerably more than the market index.A prime example of this is with Federal Realty Investment Trust (NYSE: FRT). Currently trading for around $116 per share, this real estate investment trust (REIT) has a nearly 4% forward dividend yield, practically quadruple that of the S&P 500.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.