Companies that have become part of the Dividend Kings have entered a special group. That's because these companies must have raised dividends for at least 50 straight years to gain entry. Presently, that's just 59 companies.

When thinking about investing in dividend-paying companies, looking at Dividend Kings is a good place to start. The dividend yield and sustainability are also important factors to consider.

Procter & Gamble's (NYSE: PG) stock, with a decades-long streak of dividend increases and a yield that's double that of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), has all of these qualifications.

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