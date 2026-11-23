|
23.11.2026 14:51:00
Meet the Dividend King Yielding Over Twice the S&P 500. It's Raised Its Payout 64 Straight Years.
Companies that have become part of the Dividend Kings have entered a special group. That's because these companies must have raised dividends for at least 50 straight years to gain entry. Presently, that's just 59 companies.
When thinking about investing in dividend-paying companies, looking at Dividend Kings is a good place to start. The dividend yield and sustainability are also important factors to consider.
Procter & Gamble's (NYSE: PG) stock, with a decades-long streak of dividend increases and a yield that's double that of the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), has all of these qualifications.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.