NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.11.2026 23:05:00

Meet the former prosecutor Nvidia hired to investigate the Jensen Huang spy scandal

Joon Kim just joined the Wachtell Lipton law firm last month and now will lead an independent investigation into whether Nvidia’s CEO was the target of a China spy operationWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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ATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.
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