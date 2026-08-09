BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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10.08.2026 01:45:00
Meet the High-Yield Dividend Stock Bill Ackman Has Owned for Over a Decade. Here's Why It's a Great Buy in August.
Pershing Square Capital Management, run by founder Bill Ackman, is very selective about the stocks it decides to invest in.Compared to most hedge funds, Ackman and Pershing Square hold very few stocks -- only about a dozen, according to the latest first-quarter 13F filing. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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