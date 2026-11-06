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06.11.2026 18:30:00

Meet the High-Yield Dividend Stock Quietly Crushing the S&P 500. Here's Why It Has Room to Run.

Altria (NYSE: MO), the largest tobacco company in the United States, is usually considered a high-yield dividend stock instead of a high-growth one. It's raised its dividend for 57 consecutive years, making it a Dividend King with at least 50 consecutive years of dividend hikes.

Most investors own Altria for its steady income rather than market-beating gains. But this year, Altria's stock has rallied 32% and outperformed the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 9% gain. Let's see why it crushed the market -- and why it still has room to run.

Image source: Getty Images.

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