Meet the Magnificent Semiconductor Stock Crushing Nvidia in 2026

Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been one of the market's most popular stocks over the past few years. With a market capitalization of over $5.45 trillion, it's the world's most valuable public company, aided by its 21% gains so far this year (as of Sept. 23).

Despite Nvidia's impressive returns this year, it doesn't compare to Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) (TSMC), which is up over 46%. The semiconductor giant has a lucrative relationship with Nvidia, and right now, its business is capitalizing more than ever.

TSMC is the world's largest semiconductor foundry. Its foundry business model means that instead of making chips for general sale, it makes chips for companies' specific products.

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