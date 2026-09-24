AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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24.09.2026 17:00:00
Meet the Market's Newest $1 Trillion Stock: 3 Things to Know Before Buying AMD
The artificial intelligence (AI) boom helped mint its newest $1 trillion company, with Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) crossing the threshold on Sept. 21. The semiconductor stock had risen 187% year to date to reach a $1 trillion market capitalization.
Here are three things investors need to know about AMD before investing.
While AMD has long played second fiddle to rival graphics processing unit (GPU) maker Nvidia in the AI model training market, the company has positioned itself to be a winner in the inference market. This is a good thing, as Bloomberg Intelligence predicts that the inference market will become roughly double the size of the training market by 2032.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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17.09.26
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