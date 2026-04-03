The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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03.04.2026 20:05:00
Meet the Monster Stock That Continues to Crush the Market
Vistra (NYSE: VST), one of the largest competitive power generators in the U.S., has seen its stock surge 530% over the past three years, while the S&P 500 rose only 60%. Let's see why this energy stock crushed the market -- and if it's still worth buying today.Vistra owns a diverse portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities with a combined capacity of 44 GW -- which is enough to power 22 million homes. It expects its capacity to rise to nearly 50 GW after it closes its acquisition of Cogentrix Energy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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