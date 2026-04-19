The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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19.04.2026 19:30:00
Meet the Monster Stock That Continues to Crush the Market
The S&P 500 has had a volatile year so far. However, the benchmark is up 4% in 2026 (as of April 17). And in the past three years, it has climbed a notable 72%.But there's a monster stock that continues to crush the market. Over the past three years, this business has seen its shares soar 191%. And they have risen more than 5% in 2026. Keep reading to learn what company this is and whether it belongs in your portfolio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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